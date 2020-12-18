التنمية المحلية تخفض قوة العمل بالوزارة بنسبة 50% للحفاظ على الموظفين من كورونا

قرر محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة ٥٠٪؜ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعى أطفالًا أقل من ١٢ عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة ، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين على إجازات استثنائية طبقًا لاحتياجات العمل.

ووجه شعراوي - وفق بيان للوزارة اليوم - القطاعات المعنية بالوزارة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين.

وفى السياق ذاته، وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين و التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعي والعام بالتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.

وطالب شعراوي المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد في منع تقديم الشيشة .

كما وجه المحافظين بضرورة متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وشدد على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع العاملين ، مطالبا بضرورة عدم دخول المباني الحكومية الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الورش والتطهير للمباني الخدمية.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، المحافظات باستمرار قرارات تخفيف التجمعات ومنع الكثافات وتناوب حضور العاملين في الهيئات والجهات الحكومية وفقًا لظروف وطبيعة العمل وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين .