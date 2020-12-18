تطبيقا لتعليمات مجلس الوزراء.. الزراعة تضع خطة تقليل عدد العاملين

وكشف القرش لـ دوت الخليج، عن الخطة التى وضعتها وزارة الزراعة من أجل تقليل العمالة وفقا لخطة مجلس الوزراء وهى تبادل الشفتات بين العاملين بالوزارة ، مؤكدا أن هناك خطة لتقسيم آليات العمل بحيث تقلل من العاملين فى الوزارة.
وأشار " متحدث وزارة الزراعة " إلى أن الخطة الموضوعة لا تؤثر على سير العمل بأى شكل ، بل سيسير العمل بشكل طبيعى دون توقف أو تباطؤ.
وذكر القرش أن جميع العاملين وزارة الزراعة ملتزمون بتعليمات وزارة الصحة تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، معلقا :" الوزارة من أهم الجهات التى تتبع التعليمات حتى أننا قمنا بتعقيم أكثر من ٢٠٠ ألف منشأة " .
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد ، بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.
وأشار إلى أنه لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
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