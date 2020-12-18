نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق "عطاء" يساهم في تمويل دار مسنات كفيفات جمعية النور والأمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، بتخفيف العبء عن كبار السن من الكفيفات وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، وقد وقع الصندوق بروتوكول تعاون مع جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات.

وجاء ذلك بحضور عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ومها حسنين علي هيكل رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المسؤلين من الطرفين، وذلك للمساهمة في تشغيل دار مسنات كفيفات جمعية النور والامل.

ويهدف توقيع البروتوكول الي توفير مأوى كريم للكفيفات من متعدي سن الستين نظرا لوجود العديد منهن من فاقدي الرعاية الأسرية أو عدم وجود مسئولين عنهن لرعايتهن.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد دار مسنات كفيفات على مستوى جمهورية مصر العربية، مما جعل جمعية النور والامل لرعاية الكفيفات تقوم بإنشاء دار لهن حتى يتم رعايتهن صحيا واجتماعيا ونفسيا.

وأكد عماد راغب علي أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة من منطلق إنساني واجتماعي وتنموي بمنهجية تكفل منحهم الحق في العيش الكريم، وبشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتكاملة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، موضحا ان صندوق عطاء سيقوم بتمويل تشغيل الدار والتي تتضمن شقق سكنية لإيواء المسنات الكفيفات مجهزة بمطعم لتقديم وجبات غذائية صحية وعيادة طبية لتوفير رعاية طبية لائقة إلى جانب توفير برامج للانشطة الترفيهيه والثقافية لهم.