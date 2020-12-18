نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 19 ديسمبر 2020 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 24 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا السبت:

أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا): علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الأحد المقبل:

- شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

-يوم الأربعاء المقبل:

أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح ) علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا): علي مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - رشيد - بلطيم - دمياط بورسعيد- العريش - رفح ) علي فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا): علي مناطق من الوجه البحري علي فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.