نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية معرفة نتيجة القبول في كلية الشرطة ورابط نتيجة كلية الشرطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن نتيجة قبول الدفعة الجديدة لطلاب الكلية الشركة، والضباط المتخصصين أيضا، ولذلك تم الإعلان عن هذا من قبل وزارة الداخلية، ومن الجديد بالذكر أن هذا الإعلان يتضمن عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد لعام 2020م /2021م ولذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية، و اتصال تليفوني على هاتف الطالب المقبول من أكاديمية الشرطة المصرية، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم كيفية معرفة نتيجة القبول في كلية الشرطة، وموقع طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة.

كيفية معرفة نتيجة القبول في كلية الشرطة :

يجب على الطالب ادخال البيانات الخاصة به (الاسم رباعي). ثم بعد ذلك إدخال الرقم القومي الخاص به. يجب على الطالب الضغط على “إظهار النتيجة”.

بالإضافة إلى ذلك حددت كلية الشرطة عن إعلان موقع طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات كلية الشرطة، ولذلك يمكن معرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أكاديمية الشرطة للأعتماد على النتيجة، ولذلك لم يتم الإعلان رسمياََ على أي موقع آخر، وهذا إعلان من قبل وزارة الداخلية لأن النتيجة لن تظهر إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال أكاديمية الشرطة المصرية أيضاََ.

ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية الشرطة قامت بالإعلان عن مراحل القبول، واجتياز جميع الاختبارات، والإعداد المتقدمة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يعدل ذلك والتخصصات الجامعية أيضا، وخريجي كلية الحقوق، ولذلك قد بلغ عدد المتقدمين للعام الدراسى 2020 م /2021 م، قد بلغ(55226) طالباً الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767) حيث أن عدد المؤهلات الجامعية بلغت (5432)، بالإضافة إلى ذلك أن عدد خريجي كلية الحقوق وصل إلى (10027).

ومن الجدير بالذكر أن تخطي المتقدمون جميع الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولي أعباده الوظيفة الشرطية المناسبة، حيث أن تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الحاسب الآلى أيضا، وهذا أمر ضروري لإجراء جميع الاختبارات، ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل اي عنصر بشري، حيث أن تم الإعلان على أن نتيجة القبول التمثيل الجغرافي، ومن الجديد بالذكر أن المقبولين في كلية الشرطة يمثلون جميع فئات المجتمع.