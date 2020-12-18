"الاقتراض المصري في الحدود الآمنة".. تحيا مصريرصد أخر 9 رسائل لرئيس النواب فى برلمان 2015

شهد الأسبوع الأخير لبرلمان 2015، عدد من الرسائل للدكتور علي عبد العال، وخاصة فيما يتعلق بنجاح الدولة المصرية فى إجراء انتخابات 2020 علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأيضا التأكيد علي أن الإقتراض المصري فى الحدود الآمنة، وأنه لا توجد دولة في العالم لا تلجأ للاقتراض مهما بلغت قوتها الاقتصادية ،حتى الدول صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.
تصريحات عبد العال كانت ضمن الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد السادس فى الأسبوع الأخير لبرلمان 2015، مؤكدا أن نجاح مؤسسات الدولة في إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي الشيوخ والنواب في ظل جائحة كورونا، يؤكد استقرار الدولة في ظل قيادة سياسية حكيمة.
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كما وجه تحية لشعب مصر العظيم، حيث وصفه بأن البطل الحقيقي في إتمام الانتخابات النيابية الذي وجه رسالة للعالم أن تأجيل الانتخابات خيار غير ضروري اثناء كورونا، وأن مصر قادرة رغم كل التحديات.
عبد العال أكد أيضا أنه لو لم يكن الاقتصاد المصرى قوياً، ما استطاع الصمود فى مواجهة جائحة كورونا والخروج منها متعافياً.
وردا علي ما تحدث بشأنه النواب من إشكاليات ذات صلة بالإقتراض قال عبد العال أنه لا توجد دولة في العالم لا تلجأ للاقتراض مهما بلغت قوتها الاقتصادية ،حتى الدول صاحبة أكبر اقتصاد في العالم... والاقتراض المصري في الحدود الآمنة.
قال أيضا أن منتدى غاز شرق المتوسط سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة شرق المتوسط، وهو تتويج للجهود المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإبرام الاتفاقيات الدولية يمر بمراحل عديدة وتخضع لمراجعات دقيقة على أكثر من مستوى قبل التوقيع عليها وبعده، للتأكد من مدى تحقيقها للمصالح الوطنية والتحقق من مدى انضباطها دستورياً.
وبشأن منظومة النقل قال عبد العال:"الهيئة القومية للأنفاق تحولت إلى هيئة اقتصادية ناضجة تعتمد على التمويل الذاتي بعيداً عن الخزانة العامة للدولة، الشركات الوطنية "معول الدولة" لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل حفر قناة السويس الجديدة والانفاق وغيرها.
الرسالة الأخيرة لعبد العال تضمنت حديثه لكل النواب الفائزين في انتخابات 2020، قائلا:"أمامكم مسئولية كبيرة وعظيمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال الجماهير..كل الشكر لمن لم يحالفه الحظ في الانتخابات... جميعاً أبناء الوطن وفى خدمته في المواقع خارج المجلس أو داخله".
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