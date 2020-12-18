"الاقتراض المصري في الحدود الآمنة".. تحيا مصريرصد أخر 9 رسائل لرئيس النواب فى برلمان 2015

شهد الأسبوع الأخير لبرلمان 2015، عدد من الرسائل للدكتور علي عبد العال، وخاصة فيما يتعلق بنجاح الدولة المصرية فى إجراء انتخابات 2020 علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأيضا التأكيد علي أن الإقتراض المصري فى الحدود الآمنة، وأنه لا توجد دولة في العالم لا تلجأ للاقتراض مهما بلغت قوتها الاقتصادية ،حتى الدول صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

تصريحات عبد العال كانت ضمن الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد السادس فى الأسبوع الأخير لبرلمان 2015، مؤكدا أن نجاح مؤسسات الدولة في إجراء الانتخابات النيابية لمجلسي الشيوخ والنواب في ظل جائحة كورونا، يؤكد استقرار الدولة في ظل قيادة سياسية حكيمة.



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