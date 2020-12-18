خسائر مليون ونصف .. تقرير النيابة بعد معاينة حريق مصنع شبرا (تفاصيل)

خسائر ضخمة تكبدها مالكي مصنع شبرا الخيمة قدرت بنحو مليون ونصف جنيها، بعد الحريق الضخم الذي نشب في مصنع شبرا فجر اليوم الجمعة.
وعاينت النيابة العامه بشبرا الخيمة، موقع حريق جراج ومصنع كرتون بهتيم بشبرا الخيمة، حيث تبين احتراق مصنع والجراج علي مساحة 200 متر دون وقوع ضحايا.
حريق مصنع شبرا الخيمة
كشفت معاينة رجال المباحث صباح اليوم، أن الحريق جرى السيطرة عليه دون خسائر بشرية، لكن هناك خسائر مبدئية وصلت مليون ونصف المليون جنيه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واانتداب المعمل الفني لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.
وقع حريق مصنع شبرا بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبي "الرافعي سابقا"، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وحماية مدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاور دون خسائر بشرية.
من ناحية أخرى، تولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وسؤال أصحاب المصنع وتحديد الخسائر.
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