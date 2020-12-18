خسائر مليون ونصف .. تقرير النيابة بعد معاينة حريق مصنع شبرا (تفاصيل)

خسائر ضخمة تكبدها مالكي مصنع شبرا الخيمة قدرت بنحو مليون ونصف جنيها، بعد الحريق الضخم الذي نشب في مصنع شبرا فجر اليوم الجمعة.

وعاينت النيابة العامه بشبرا الخيمة، موقع حريق جراج ومصنع كرتون بهتيم بشبرا الخيمة، حيث تبين احتراق مصنع والجراج علي مساحة 200 متر دون وقوع ضحايا.

حريق مصنع شبرا الخيمة



كشفت معاينة رجال المباحث صباح اليوم، أن الحريق جرى السيطرة عليه دون خسائر بشرية، لكن هناك خسائر مبدئية وصلت مليون ونصف المليون جنيه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة واانتداب المعمل الفني لمعاينة الحريق وتحديد أسبابه.

وقع حريق مصنع شبرا بجوار مدرسة الشهيد أسامة حسب النبي "الرافعي سابقا"، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وحماية مدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاور دون خسائر بشرية.

من ناحية أخرى، تولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وسؤال أصحاب المصنع وتحديد الخسائر.