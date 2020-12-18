عمرو هندي يبحث مع السفير المصري بالكويت تذليل العقبات أمام أفراد الجالية

التقى النائب في البرلمان، عمرو هندي بالسفير المصري في الكويت طارق القوني، وذلك استمرار لنهج متابعة أحوال المصريين في الخارج عموما، والجالية المصرية في دولة الكويت الشقيق خصوصاً. وقد حرص النائب عمرو هندي على التطرق لأدق التفاصيل المتعلقة بأحوال الجالية، والتعرف عن قرب على أية عراقيل أو إجراءات خاصة تستدعي التسهيل، لتوفير أقصى سبل الراحة وتلبية المتطلبات.

وتلقى عمرو هندي حزمة تطمينات ووعود إيجابية من السفير طارق القوني، بشأن اهتمامه ورعايته لأحوال المصريين في دولة الكويت الشقيقة، وتأكيده على أن مايستهدفه النائب عمرو هندي من حماية وتذليل العقبات أمام المصريين في الكويت، هو هدف مشترك يسعى إليه كافة ممثلو الدولة المصرية في الكويت. وكان النائب البرلماني عمرو هندي قد ذكر في تصريحات سابقة لـ دوت الخليج، قائلا: سأضع أمام عيني مصالح وأحوال أشقائي المصريين بالخارج على اختلاف شرائحهم، سأسخر كل طاقاتي من أجل تقديم حزم استثمارات إنتاجية وتنموية لهم، وإزالة كافة العواقب أمامهم.

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