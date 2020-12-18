محدش لمسها .. "سايس" جراج يكشف تفاصيل جديدة بقضية بسنت فتاة ميت غمر

تفاصيل جديدة في قضية بسنت فتاة التحرش بمنطقة ميت غمر، كشفها سايس جراج، لأهالي الشباب المتهمين بالتحرش الجنسي بالفتاة، ومحاولة اغتصابها أثناء سيرها في الطريق. حيثُ تتبعونها واقتربوا منها ولمسوا أجزاء من جسدها -حسب تصريحاتها- والتحرش بها بشكل جماعي.

أكد أهالي المتهمين، أن هذه الواقعة "تجني" على الشباب، وأنه حسب شهود العيان من المارة وأصحاب المحال وسايس الجراج، قامت الفتاة بالسير بملابس كاشفة وسط المارة، فتتبعها أشخاصا لم يقوموا بلمس جسدها، حتى اخبأها سايس الجراج، ولم يتهجموا عليها كما ادعت هي -حسب قولهم- وأنه تم القبض على مجموعة شباب بشكل عشوائي، لم يُثبت تورطهم في فعل التحرش بفتاة ميت غمر.

بسنت فتاة ميت غمر



ونشرت بسنت فتاة ميت غمر منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تُفجر خلاله قضية تهديدها بالقتل والتشويه بـ "مية النار" من أهالي وأصدقاء المتحرشين السبعة، وطالبت المتابعين بدعمها، وتوصيل صوتها لرجال الأمن قبل انتقام ذوي الجُناة منها.

اسمها الحقيقي "ياسمين" .. أبرز معلومات عن بسنت فتاة ميت غمر

يعمل والد بسنت نجار بسيط وتعمل والدتها في الأعمال المنزلية، وتعتبر بسنت الابنة الأصغر للعائلة ولديها أخوات أخريات وأخين، وهي منفصلة عن أهلها من سنين، وتُقيم بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.