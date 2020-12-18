وزراء الشباب والأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدون مركز شباب الأسمرات

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتفقد مركز شباب حي الأسمرات، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات ٣.
شملت الجولة تفقد ملاعب المركز وسط تواجد مكثف من قبل أبناء حي الأسمرات من النشء والشباب المشاركين في ألعاب كرة القدم، الكونغوفو، والكاراتيه.
وأشاد وزير الشباب والرياضة بتنوع الأنشطة الرياضية، المقدمة لأبناء حي الأسمرات، والاقبال الكبير على المشاركة بها في إطار تقديم كافة الخدمات الشبابية والرياضية لأبناء حي الأسمرات َ، والمساهمة في تنشئتهم بصورة سليمة فكرياً وصحياً وبدنياً من خلال ممارسة الرياضة.
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وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة حريصة على إتاحة الخدمات الرياضية لأبناء مصر والأهالي المقيمين بالمشروعات السكنية الجديدة من خلال إنشاء مدن رياضية ومراكز شباب متكاملة الخدمات.
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