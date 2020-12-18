صور.. أحياء الإسكندرية تستعد لنوة الفيضة الصغرى

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تتعرض الإسكندرية، غدا، ولمدة 5 أيام، لنوة الفيضة الصغرى والتى يصاحبها عادة أمطار ورياح شمالية غربية وانخفاض فى درجات الحرارة.

وانتهى حى وسط الإسكندرية، من أعمال تطهير 40 شنيشة و4 مطابق بشوارع وسط البلد، فضلا عن صيانة واستعدال الأعمدة المائلة والآيلة للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين.

ونفذت أحياء العامرية أول ثان أعمال تطهير شنايش تصريف مياه الأمطار، وتحديدا بمناطق كوبري العامرية والهوارية ومحيط إستاد الجيش ببرج العرب.

وفى سياق ذات صلة، تشهد الإسكندرية، اليوم، استقرارًا نسبيًا فى حالة الطقس، إذ توقف هطول الأمطار، بينما استمر الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة.