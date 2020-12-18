صور.. مختار جمعة من الأسمرات: الدولة على الطريق الصحيح فى بناء الإنسان

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لمدينة الأسمرات، اليوم الجمعة، بصحبة محافظ القاهرة ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والقوى العاملة والمفتى، وبعد جولة واسعة بالمدينة ولقاء شباب وأطفال الأسمرات "3".
وقال وزير الأوقاف فى بيان اليوم: "ما لمسناه من تغير إيجابى جذرى فى السلوك، نستطيع أن نؤكد وباطمئنان، وأن ما شاهدناه من استثمار فى البشر وخصوصا النشء والشباب، أمر يدعو إلى العزة والفخار".
وتابع: "أدعو المصريين جميعا وخصوصا المنظمات المتشدقة بمفاهيم قاصرة ومحدودة وموجهة عن حقوق الإنسان لزيارة هذه المنطقة وسائر المناطق المماثلة التى أقامتها الدولة المصرية، وخصوصا ما أقامته لأهالى المناطق الأولى بالرعاية، ولَم يقف الأمر عند توفير المسكن الآدمى الملائم، إنما كان توفير هذا المسكن نقطة انطلاق حقيقية لبناء الإنسان، مما يجعلنا نقول بملء أفواهنا: شكرا سيادة الرئيس، وتحيا مصر".
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