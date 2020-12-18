قطاع الأعمال العام: خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعى ومنتظم، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

وفى إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى فى سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج فى الوجه البحرى، على أن يتم البدء فى تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، فى حين يتم العمل أيضا على دمج عددا من شركات الغزل والنسيج، بما يسهم فى تحسين الأداء.

وناشدت "قطاع الأعمال العام" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى التأثير سلبا على الرأى العام.