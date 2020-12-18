رئيس وزراء موريشيوس: حريصون على جذب مزيد من الاستثمارات المصرية لبلادنا

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وأشاد رئيس الوزراء بمتانة العلاقات المصرية الموريشية سواء على الصعيد الثنائى أو متعدد الأطراف، معربا عن سعادته بالالتقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة بريطانيا إفريقيا حول الاستثمار التى عقدت فى لندن يناير الماضى، فضلا عن اللقاءات الأخرى التى جرت بينهما أثناء المشاركة فى قمم الاتحاد الإفريقى وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكد رئيس الوزراء الموريشى حرص بلاده على جذب مزيد من الاستثمارات المصرية إلى موريشيوس لاسيما فى مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق، وقطاع المنسوجات، السياحةوالتصنيع الزراعى، وتحلية مياه البحر، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الزراعة والاستزراع السمكى والمنتجات الحرفية.
من جانبها، أكدت السفيرة علياء برهان على متانة العلاقات الثنائية بين البلديّن، خصوصا على الصعيد السياسى، معربةً عن تطلعها إلى النهوض بالعلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجارى وتعزيز الاستثمار بين البلديّن، لاسيما فى ضوء اهتمام رجال الأعمال المصريين بالفرص المتاحة فى موريشيوس وترحيب الحكومة المصرية بالاستفادة منها لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة.
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