صور- وزير الأوقاف يبحث مع السفير السودانى تدريب أئمة من الخرطوم

جدة - نرمين السيد - وذلك لإنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين لحضور دورة تدريبية مشتركة مع نخبة من زملائهم المصريين فى قضايا تجديد الخطاب الدينى وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وتنطلق الدورة، وفقا لبيان صحفى، الاثنين المقبل، بمحاضرة مشتركة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح بحضور كل من عبد الرحيم على محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامى بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى بالسودان.

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف.

كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات المهمة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق.