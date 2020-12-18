الأحد.. قطع المياه عن مدينة بيلا بكفر الشيخ 7 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ انقطاع المياه عن مدينة بيلا يوم الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر 2020 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم، نظرا لأعمال الصيانة فى لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة ابشان.





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