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القوى العاملة: تعيين 330 شاباً  منهم 13 شاباً من ذوي القدرات بدمياط

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أحمد جودة - القاهرة - إسماعيل منطاوي

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 330 شاباً منهم 13 شاباً من ذوي الإحتياجات الخاصة  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى  من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل" ، من مكاتب التشغيل ،  وبلغ المسجلين بها 999 شاباً ، فضلا عن توفير 78 فرصة عمل ،  كما تم استخراج 493 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.  
وقال الوزير: إن المديرية انتهت من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ 1428 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 714 ألف جنيه .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية ، أشارت فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال شهر نوفمبر  الماضي  بالتفتيش على 134 منشأة ، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 48 محضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 14 مذكرة غلق إداري ، فضلاً عن تلقى 36 شكوي وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 7 شكاوى منهم ، وشكوتين منهم مستوفاة ، و 30 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة  .
أما في مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 245 منشأة والإعادة على 95 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 74 محضراً ، وتم تلقى 25 شكوي عمالية ، تم تسوية شكوتين ودياً ، وتحويل 12 منها للقضاء، وحفظ شكوتين، وتبقت 11 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة  ،  كما تم عقد ندوتين توعية للعمال وأصحاب العمل بشركة الحمد للمقاولات والإستثمار العقاري .
 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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