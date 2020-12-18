نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن يمدد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان - الأردن، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلي أن مجلس الوزراء الأردني قرر تمدد موعد مغادرة العمالة الوافدة المخالفة دون غرامات حتي آخر مايو 2021.وكشف الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن القرار جاء بموافقة مجلس الوزراء الأردني على تمديد تاريخ الموعد النهائي مغادرة العمالة غير الأردنية أراضي المملكة للاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لها حتى تاريخ 31 مايو 2021.وقال الملحق العمالي : إن القرار يأتي نظراً للصعوبات والمعوقات التي تسبّبت بها جائحة كورونا، وإغلاق العديد من الدول لمطاراتها، الأمر الذي حال دون استفادة العديد من العمّال الراغبين بالمغادرة من هذه الإعفاءاتوجاء هذا التمديد بناءً على القرار السابق الذي كانت أعلنت عنه رئاسة الوزراء ووزارة العمل الأردنية إعفاء العمالة غير الأردنية المغادرة نهائيا لأراضي المملكة الأردنية "خروج بلا عودة" من غرامات الإقامة أو أية مبالغ تترتب عليهم، كـرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى مهما كانت مدتها ، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي واصطحاب أسرهم "الوالدين، والأبناء، والزوج أو الزوجة) .



