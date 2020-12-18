نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عدة مستجدات بشأن لقاح سينوفارم، ومنها وصل شحنات اضافية من الإمارات وموعد تطعيم لقاحات.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مستجدات لقاح سينوفارم:

وصول شحنة إضافية من الإمارات:

وأكد الدكتور المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المقرر أن تتوالى دفعات من لقاح كورونا من دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.

موعد تطعيم لقاح فيروس كورونا:

وأعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن أنه سيتم توفير اللقاحات للجميع ومع النصف الأول من العام المقبل سيكون السواد الأعظم من المصريين قد تلقى التطعيم".

طرق الحصول على لقاح فيروس كورونا

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن "الوزارة دشنت موقعا إلكترونيا، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، ومن المقرر أن ينطلق خلال أيام".

خطوات التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا:

1- سيتم تسجيل عن طريق موقع إلكتروني للحصول على لقاح كورونا ببطاقة الرقم القومي.

2- سيكون هناك آلية لتتبع حصول الفئة المستهدفة من خلال باركود لكل جرعة لقاح.

3- الفئات المستهدف حصولها علي اللقاح الفريق الطبي العامل في المستشفيات خاصة مستشفيات العزل.

4-وزارة الصحة ستكون مسؤلة عن تخزين اللقاحات واخراجها للراغبين في التطعيم خلال 48 ساعة

5- توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي.

7- يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا.