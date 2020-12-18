عمرو درويش: قانون الإدارة المحلية على قائمة أولويات المجلس المقبل.. ولا يمكن الفصل بين الدور الرقابى والتشريعي

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الإدارة المحلية من الضرورى أن يكون على رأس أولويات مجلس النواب المقبل.
وتابع، قانون الانتخابات المحلية، يحتاج إلى ضبط كبير فى الصياغة، والمجلس الماضى قدم مجهود كبير والبرلمان المقبل سيعمل على استكمال القانون.
وأضاف خلال حديثه على فضائية إكسترا نيوز، الدور التشريعي فى المجلس الحالى كان أكبر من دوره الرقابى، والمرحلة المقبلة سيتطلب العديد من التشريعات الهامة.
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وأشار إلى أن الدور الرقابي لا يمكن فصله عن الدور التشريعي، ففكرة الرقابة هنا معنية بتصحيح المسار، وليس اصطياد الأخطاء.
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