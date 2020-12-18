النائب حسانين توفيق: مبادرة "اتكلم عربي" تعزز قيم الانتماء والحفاظ على الهوية العربية



قال النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" أحد أهم العوامل التي تساعد بشكل كبير على تعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية العربية والمصرية، متوجها بالشكر لوزارة الهجرة والمصريين في الخارج على إطلاق هذه المبادرة.



وأكد النائب في بيان له اليوم، أنه من الضروري وسط الغزو الثقافي والتداخل بين الدول العمل جديا في الحفاظ على هويتنا، قائلا: الهوية العربية تبدأ من الحفاظ على اللغة، مشيرا إلى أنه لا تعارض من التعرف على كافة الثقافات ولغاتهم، إلا أنه في المقام الأول علينا الاعتزاز بلغتنا العربية.





وأشار حسانين توفيق، إلى أن هذه المبادرة تمثل أهمية أكبر بالنسبة لأبناء مصر في الخارج وتحديدا الجيل الثاني والثالث ممن نشأوا في الخارج وانخرطوا في ثقافات البلاد التي يعيشون بها، مشددا على أهمية أن تنال هذه المبادرة اهتمام أكبر على مستوى كافة الجهات المعنية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: إطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق 18 ديسمبر، يمثل أهمية كبيرة، ويمنحها الفرصة لتحقيق كافة أهدافها، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل الحفاظ على الهوية والقومية العربية والبداية تكون من لغتنا العربية.