التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اليوم أمام غزل المحلة

تستمر اليوم منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، بثلاث مواجهات، يتواجه فيها كل من مصر المقاصة ضد إنبي، الاتحاد السكندري ضد سموحة، وغزل المحلة ضد الأهلي.
مباراة الأهلي اليوم
ويستضيف غزل المحلة النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة ورقيا فقط، لكن المباراة تقام على ملعب الأهلي we السلام، نظرا لعدم حصول ملعب غزل المحلة على تصريح لتقنية الفيديو.
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قائمة النادي الأهلي
ويدخل النادي الاهلي المباراة بقائمة مكونة من:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني.
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التشكيل المتوقع للأهلي
ومن المتوقع أن يدخل المارد الأحمر بتشكيلة تضم كل من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.
الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – محمود عبدالمنعم "كهربا" – محمد شريف.
الهجوم: صلاح محسن
يذكر أن النادي الأهلي يدخل المباراة في غياب مديره الفني الجنوب أفريقي "بيتسو وسيماني"، بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية.
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