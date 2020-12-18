التشكيل المتوقع للنادي الأهلي اليوم أمام غزل المحلة

تستمر اليوم منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، بثلاث مواجهات، يتواجه فيها كل من مصر المقاصة ضد إنبي، الاتحاد السكندري ضد سموحة، وغزل المحلة ضد الأهلي.

مباراة الأهلي اليوم

ويستضيف غزل المحلة النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة ورقيا فقط، لكن المباراة تقام على ملعب الأهلي we السلام، نظرا لعدم حصول ملعب غزل المحلة على تصريح لتقنية الفيديو.

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