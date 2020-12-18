توفر اتصالات مصر باقات انترنت يمكن الحساب عليها بالدقيقة، وصالحة لمدة شهر كما أن باقات اتصالات بالدقيقة تبدأ من 10 جنيه فهي تناسب كافة احتياجات عملاء اتصالات، وينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عن باقات اتصالات بالدقيقة 2021 وأكواد الاشتراك. باقة الإنترنت بالدقيقة اتصالات 2021 يستعرض "دوت الخليج" باقة الإنترنت بالدقيقة اتصالات 2021 بالأسعار باقة 10 من اتصالات • الباقة تصل إلى 200 دقيقة.

• تصلح لمدة 28 يوم.

• سعر الباقه 10 جنيها. باقة 25 من اتصالات • الباقة تصل إلى 600 دقيقة.

• صالحة لمدة 28 يوم.

• سعر الباقه 25 جنيها

باقة 35 من اتصالات • الباقة تصل إلى 900 دقيقة.

• صالحة لمدة 28 يوم.

• سعر الباقة 35 جنيها اقرأ أيضا: Etisalat أكواد اتصالات مصر الجديدة 2021 .. "نفذ خدمتك بدقيقة"



باقة 65 من اتصالات • الباقة تصل إلى 1800 دقيقة.

• صالحة لمدة 28 يوم.

• سعر الباقة 65 جنيها الاشتراك في باقات اتصالات بالدقيقة

- الاتصال بهذا الكود #566*.

-تكلفة الميجابابت 15 قرش بعد إنتهاء الباقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باقات اتصالات بالدقيقة 2021.. دوت الخليج ينشر تفاصيلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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