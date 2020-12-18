"لجنة تقصي واستجواب بصورة تكنولوجية"..حصر جديد من أمانة النواب لإنجازات برلمان 2015

أصدرت الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب بالتزامن مع نهاية دور الانعقاد السادس المنقوص للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تقريراً بانجازات الأداء النيابي لبرلمان 2015. وتضمنت الإنجازات البرلمانى عقد المجلس "372" جلسة عامة، وافق خلالها على "891" قانوناً، "308" اتفاقية دولية، وفيما يخص الدور الرقابي للمجلس فقد بلغ عدد البيانات العاجلة "1278"، وطلبات الاحاطة "6008"، والاسئلة "4133"، والاقتراحات برغبة "3188" ومناقشة المجلس "200" طلب مناقشة عامة. "الاقتراض المصري في الحدود الآمنة".. تحيا مصريرصد أخر 9 رسائل لرئيس النواب فى برلمان 2015 كما شكل المجلس خلال دور الانعقاد الأول لجنة لتقصي الحقائق فيما أثاره النواب بشأن قضية القمح وتوريدات وشبهات إهدار المال لصالح بعض المستوردين. كما ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور ، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التي تخص جموع المواطنين، وقد أقر مجلس النواب سابقة برلمانية بإمكانية عرض وإثبات الاستجواب بالتكنولوجيا الحديثة من خلال عرض مقاطع فيديو مصورة.

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