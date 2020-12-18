على تيك توك.. الهجرة تروج لمبادرة اتكلم عربى إقليميا وعالميا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، حملة على منصة "تيك توك" الإلكترونية كأداة من أدوات الترويج للمبادرة من أجل الوصول لأكبر عدد من أبناء المصريين حول العالم، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية.





وأعلنت وزارة الهجرة، فى بيان اليوم الجمعة، أن الحملة بمثابة التعاون الثانى مع منصة "تيك توك" بعد حملة "مفيش زى مصر" التى أطلقتها الوزارة عام 2019 وتجاوزت 30 مليون مشاهدة، مضيفة أن حملة "اتكلم عربى" على منصة "تيك توك" حققت تفاعلا كبيرا حتى وصلت إلى 8 ملايين مشاهدة خلال الساعات الأولى من إطلاقها.



وأوضحت أنه تقرر إطلاق الحملة على منصة "تيك توك" لأن عددًا كبيرًا من شباب مصر والعالم أجمع متفاعلون عليه بما يحقق رواجًا إقليميًا ودوليًا واسعًا للمبادرة الرئاسية اتكلم عربى.

ودعت الوزارة المصريين فى الخارج وأبنائهم كافة إلى المشاركة فى الحملة على منصة "تيك توك"، وإرسال فيديوهات داعمة للمبادرة من أجل نشرها عبر المنصة، وكذلك باستخدام هاشتاج "#اتكلم_عربى" ولكل من يرغب فى متابعة الحملة على منصة "تيك توك" يمكنه الدخول على الرابط التالى:https://vm.tiktok.com/ZStnuxhD/..أو متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربى" من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك عبر الرابط التالى: ‏https://www.facebook.com/etkallem.arabi



وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربى" لمواجهة حرب طمس الهوية التى يتعرض لها أبناؤنا وأطفالنا فى الخارج ولترسيخ الهوية العربية والمصرية الأصيلة فى نفوسهم، ثم حظيت المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون أحد المبادرات القومية التى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وليكونوا على دراية كاملة بما يحدث فى وطنهم الأم بعيدًا عن المعلومات المغلوطة المتداولة فى الإعلام الخارجى.