إنفوجراف.. مستندات الحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات

جدة - نرمين السيد - يعمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إتاحة كل الخدمات والمعلومات التى تقدمها مؤسسات الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية للتشجيع على البدء فى تنفيذ مشروعات خاصة أو تطوير المشروعات القائمة، فضلا عن إتاحة كل أنواع الدعم التى تلبى احتياجات جميع فئات وشرائح رواد ورائدات الأعمال.





والإنفوجراف التالى يوضح الأوراق اللازمة للحصول على قرض سيارة أجرة من جهاز تنمية المشروعات. وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو جهاز حكومى ذو شخصية اعتبارية عامة كان يتبع وزارة الصناعة والتجارة، وأنشئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بهدف تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ثم نقلت تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2370 لسنة 2018.

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