النائب العام يأمر بدراسة الطعن على براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وبرأت محكمة الجنايات، المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم"، التي وقعت في أعقاب حدوث مشاجرة قبل أكثر من 4 أعوام.

وقضت محكمة الجنايات، يوم الخميس، ببراءة شقيقين ووالدهما بعد صدور حكم غيابي بمعاقبتهم بالسجن 10 أعوام.

وفي 11 يناير الماضي، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 10 سنوات ودفع تعويض بـ100 ألف جنيه، في قضية التعدي على سيدة مسنة وتعريتها في الشارع أمام المارة بمحافظة المنيا في صعيد البلاد.