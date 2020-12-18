الداخلية تضبط 6 متهمين وراء خطف مسن بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين بخطف مسن لإجبار نجلة على إعادة 12 مليون جنيه، استولى عليهم بزعم توظيف الأموال.

وكان بلاغاً قد ورد لقسم شرطة أول المنصورة من موظف بالمعاش مقيم ببندر طلخا"، يفيد تلقيه اتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله بقيامه بإختطاف شقيقه 84 سنة تاجر والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتى "نصب وإستيلاء"، لسابقة قيام نجل شقيقه المذكور- حاصل على بكالوريوس ويعمل بدولة الإمارات منذ حوالى عام، " بالإستيلاء على مبلغ 12مليون جنيه منه وبعض التُجار" مقيمين بدائرة مركز كفر سعد بدمياط" لاستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنه لم يفى بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ .

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة 6 متهمين "تاجرين وعامل وثلاثه موظفين"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وعقب إستشعارهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه بالقرب من قرية الوكالةدائرةمركز شربين.

وأمكن ضبطهم عدا احدهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرروا بإتفاقهم على إختطاف المجنى عليه لقيامه ونجله بالإستيلاء منهم على مبالع مالية بقصد تشغيلها ولم يقم بردها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.