تدخل حيز التنفيذ في يناير.. تفاصيل منطقة التجارة القارية وأهميتها | خاص

اتفاقية تاريخية تصنع مستقبل باهر القارة السمراء هى منطقة التجارة الأفريقية القارية والتى ستدخل حيز التنفيذ فى يناير المقبل خاصة بعد اعتمادها فى 21 مارس 2018 فى كيجالي ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 ، أي بعد ثلاثين يومًا من استلام صك التصديق الثاني والعشرين في 29 أبريل 2019 وفقًا للأحكام القانونية.

فى هذا الشأن قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والباحث فى الشأن الأفريقي، إن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تعد واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية، وذلك من حيث الدول الأعضاء والذي يبلغ 54 دولة وأيضا من حيث عدد سكان إفريقيا الحالي البالغ 1.2 مليار نسمة ، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 2.5 مليار بحلول عام 2050.

وتابع العمد فى تصريح خاص لـ صدي البلد إن منطقة التجارة القارية الأفريقية تهدف إلى تحقيق مزيد من التعاون والتكامل الإقليمي، لافتا إلى أن التجارة البينية عملية ديناميكية تسعي لزيادة التعامل مع دول الجوار من حيث استيراد وتصدير السلع والمنتجات .

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي والباحث فى الشأن الأفريقي، إن التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية تعد أقل من مثيلتها فى العالم فالتجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي تمثل 60%، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة حجم التجارة البينية لدول القارة بنسبة 55% بمجرد دخول اتفاقية التجارة القارية الأفريقية حيز التنفيذ.

وأكد العمدة أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستفتح المجال للعمل المشترك والمشروعات والاستثمار في البينية التحتية بما يساهم فى زيادة معدل النمو وتحقيق الإزدهار للشعوب الأفريقية.

منذ عام 2013 يتم التخطيط لاتفاقية التجارة الحرة القارية، إلا أن المفاوضات جرت خلال القمم المنعقد للاتحاد الأفريقي فى عام 2015، وبعدها بعامين تم عقد وتنفيذ مناقشات بشأن المسودة الخاصة بالاتفاقية.

وبعد تلك الإجتماعات المعنقدة تمت الموافقة على المشروع من قبل وزراء التجارة بالاتحاد الأفريقي، في مارس 2018 ،كما تم توقيع الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

وقعت 44 دولة عضو فى الإتحاد الأفريقي كان أخرها رواندا التى وقعت في 21 مارس 2018.

اهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

بموجب الاتفاقية، تتمكن الدول الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة من إزالة التعريفات الجمركية وحرية تنقل السلع والخدمات فضلا عن تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.