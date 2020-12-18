بعد توقف سنوات.. الزراعة توافق على تصدير بيض تفريخ كتكوت إلى الخارج

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتضمن الموافقة على تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بياض بيض مائدة, إلى دولة الاردن الشقيقة مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة.

وقال سليمان أن هذا يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية, وتوفير المناخ الصحى والبيئى الأمن والمناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأضاف أن إنتاجنا من بيض المائدة يزيد عن 13 مليار بيضة سنويًا ولدينا الإكتفاء الذاتى من بيض المائدة، ونظرًا للإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة.

وسوف يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا للسوق المحلي من بيض المائدة والإنتاج الداجنى إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 14 منشأة انتاج داجنى معزولة طبقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE, وقد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة يسهل التصدير منها دعما للاقتصاد الوطني

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ان هناك أراضي صحراوية تم تخصيصها لمشروعات ضخمة متكاملة بعيدًا عن زحام الوادى والدلتا مع تيسير اجراءات الحصول على تراخيص تشغيل كافة انشطة ومشروعات الثروة الداجنة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والامان الحيوى وعقد البروتوكولات مع البنوك الممولة والجهات ذات الصلة وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق لما له من زيادة الانتاج وتحسين العائد الاقتصادى.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم