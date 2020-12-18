بـ71 رحلة.. مصرللطيران تسجل غدا أعلى معدل تشغيل يومي لرحلاتها منذ استئناف الطيران المنتظم

تشهد الشركة الوطنية مصر للطيران غدا السبت، أعلي معدل تشغيل يومي وزيادة في عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي والركاب منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، بعد أزمة الجائحة الوبائية فيروس كورونا المستجد.

وتسير مصر للطيران، غدا 71 رحلة جوية بمعدل رحلة جوية إلى كل من تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، أديس أبابا، ورحلتين جويتين إلى كل من الرياض، الدمام، أبوظبي، لندن، إسطنبول، الخرطوم، بالإضافة إلى ثلاث رحلات جوية إلي بيروت، جدة، دبي، و 15 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلي الأقصر، 3 رحلات جوية إلي كل من شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، ورحلتين جويتين إلى طابا، و8 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 7 آلاف راكب.