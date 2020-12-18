مختار جمعة يشيد بجهود وزارة الشؤون الدينية بالسعودية فى مواجهة الإخوان

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التحية إلى وزارة الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والوزير الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، على جهوده فى مواجهة الفكر الإخوانى والعناصر الإخوانية.





وأضاف الوزير، خلال مقال له، أن استحلال الإخوان للخيانة والكذب فاق كل التصورات، وأن حقدهم على أوطانهم أكبر دليل على خيانتهم، مؤكدا دعمه وبقوة لرأى دار الإفتاء المصرية بحرمة الانضمام لهذه الجماعة الإرهابية. وأوضح الوزير، أنه لم تقع دولة من الدول فى دائرة الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى إن لم تكن وقودها المشتعل.

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