وزير الرياضة يشهد سباق التحدى Tough Mudder بالمقطم

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، دعم الوزارة لكل المبادرات والأفكار التى يبتكرها الشباب فى شتى المجالات ومنها الرياضية، لافتا إلى الالتزام بكل الاجراءات والتدابير الاحترازية خلال تنفيذ الأحداث الرياضية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.





وأوضح وزير الشباب والرياضة خلال متابعته، اليوم الجمعة، مراحل سباق التحدى "Tough Mudder" اليوم الجمعة، أن نهج الوزارة يهدف إلى التنوع فى تنفيذ الفعاليات والأحداث التى تساهم فى نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع فى ضوء تطبيق استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الدولية على مدار العام والتى لها دور كبير فى تنشيط السياحة.

يشارك فى سباق التحدى "تاف مادر" "Tough Mudder" المقام بالمقطم نحو 1200 مشارك من النشء والشباب والفتيات من مصر وأبناء الجاليات الأجنبية تقدموا للمشاركة من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للسباق، ويقام السباق بالتعاون مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة فى الفترة 18-19 ديسمبر الجارى على مسافة 5 كيلومترات موانع، وتتنوع السباقات ما بين الركض وقفز حواجز وغيرها من السباقات التنافسية.

وتابع الوزير مراحل السباق الرياضية الترفيهية المختلفة قبل انطلاق الفعاليات برفقة منظمى السباق.

يذكر أن سباق التحدى "Tough Mudder" هو سباق إنجليزى، ويقام فى أكثر من 30 دولة حول العالم، وثانى مرة يقام بقارة إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، وثانى مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات، وشاركت وزارة الشباب والرياضة بفريق فى منافسات التحدى ضم عدداً من العاملين بالوزارة، وإدارة السياحة الرياضية.