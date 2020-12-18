المشاط تبحث مع سفير كوريا الجنوبية مجالات التعاون المستقبلية

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع السفير الكورى الجنوبى بالقاهرة، هونج جين ووك، مجالات التعاون المستقبلية، والموقف الحالى للمشروعات الجارية بين الجانبين، إضافة إلى المساعدات التى تم الموافقة عليها من الحكومة المصرية فى أغسطس الماضى.





وتتضمن المساعدات المقدمة من كوريا الجنوبية لمصر شحنتين طبيتين، الأولى تتكون من 227 أجهزة فحص وكشف لفيروس كورونا، والثانية تتكون من 223 ألف كمامة طبية KF94 و149 ألف كمامة بنوعية KF80، وهى المواصفات التى تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة المصرية، إذ تم تسليم الشحنة الأولى فى 14 أكتوبر 2020.

وسلّطت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء الضوء على أهمية عام 2020 الذى يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، موجهة الشكر والتقدير للحكومة الكورية لمساعداتها الرسمية المتتالية لمصر منذ تفشى وباء كورونا فى دول العالم، إذ كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول التى قدمت دعمًا نقديًا لتمويل أنشطة الاستجابة الصحية الطارئة مع تفشى فيروس كورونا فى مايو 2020، كما تم تقديم دعم إضافى فى نوفمبر 2020 من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية لتوريد أجهزة ومعدات طبية كمنحة من الحكومة الكورية لمستشفى الصالحية الجديدة المركزى بمحافظة الشرقية.

وأشارت المشاط إلى اهتمام مصر بمجالات التعاون مع كوريا الجنوبية خصوصا فى الإلكترونيات، والمنسوجات، والصناعة، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنشاءات والزراعة، وكذلك توسيع نطاق التعاون مع كوريا الجنوبية فى مجال الجامعات التكنولوجية لاسيما فى ظل الميزة النسبية التى تتميز بها فى هذا المجال، واهتمام الحكومة المصرية بها فى الوقت الحالى، منوهة بمشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية التكنولوجية ببنى سويف والممول بمنحة قيمتها 5.8 مليون دولار من الوكالة الكورية للتعاون الدولى KOIKA، إضافة إلى توريد 32 عربة قطار كان قد تم الاتفاق عليها للمرحلتين الثالثة والرابعة لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق بقيمة 243 مليون دولار.

من جانبه، قال هونج جين ووك، إن هذا التعاون يعكس التزام الحكومة الكورية بالعمل مع الشركاء لمواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن لشركات الكورية مستعدة لتصدير احتياجات مصر من المعدات والمستلزمات الطبية للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا، وكذلك نقل خبراتها من خلال المشاركة فى المشروعات القومية المصرية فى قطاع الصحة.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية نحو 458 مليون دولار، منها 390 مليون دولار تمويلات، ونحو 68 مليون دولار منحًا لا ترد، فى عدة قطاعات، إذ تتضمن تطوير التعليم الجامعى، وتحسين كفاءة براءات الاختراع، وتطوير الخدمات العامة للمواطنين، وتمكين المرأة، وتطوير قطاع النقل، وتطوير النظام الآلى للملكية الفكرية، وتوريد قطارات جديدة لمترو الأنفاق، وتطوير إشارات السكك الحديدية.