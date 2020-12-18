فيديو خادش للحياء.. الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مطرب شعبي

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة استغلال طفل من قبل والده المطرب الشعبي، بنشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وفي هذا الصدد يعلن المجلس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تقدم المجلس ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث للعنف بين الأطفال بالإضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بالمطرب على فيسبوك، بالإشارة إلى بث مهرجان غنائي بعنوان خادش للحياء العام سيكون بطله الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، مما آثار استياء شديد من هذه الأفعال غير المقبولة.

وأكدت سحر السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وأن استغلال الأطفال في عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض اطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم. واعتداء على مباديء وقيم الأسرة المصرية.

وأضافت سحر السنباطي أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل وبما في شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصري فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.