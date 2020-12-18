نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن فى أسبوع: مساعدات.. اجتماعات.. وإطلاق مبادرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية،نشاطًا مكثفا لنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، التى وجهت بصرف مساعدات عاجلة للحالات بلا مأوى والأولى بالرعاية،كما شاركت فى مؤتمرات، وأطلقت مبادرات، وشاركت فى سلسلة اجتماعات نستعرضها فى التقرير التالى:

_ مساعدة فورية لـ«بائع المناديل»:-

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بنقل بائع المناديل ويدعى أحمد ويبلغ من العمر 55 عامًا وابنته ملك 7 أعوام اللذين تم تداول صورتهما على مواقع التواصل الاجتماعى وهما يفترشان الشارع بلا مأوى، إلى إحدى دور الرعاية بشكل مؤقت، على أن يتم نقلهما غدًا للإقامة بشقة تم التبرع بها من قبل جمعية "وطني اولا بني سويف" باحدى العمارات بطريق الفيوم، فصلا عن قيام الجمعية بصرف مساعدة شهرية قدرها ألفي جنيه لحين استقرار حالته الاجتماعية.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بنى سويف بتقديم مساعدة مالية فورية قدرها ألفى جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالمحافظة، وكذلك إجراء بحث اجتماعى دقيق للحالة لصرف مساعدات له من برنامج الدعم النقدى « تكافل وكرامة ».

_ التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا:-

وشاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،وذلك تحت عنوان « تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلى والمنظمات الحكومية فى التصدى للمشكلة السكانية وجائحة كورونا.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة بكافة مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».

_ حوكمة الربط الشبكي مع المالية وهيئة التأمين الصحي

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية ومي فريد معاون وزير المالية وعدد من المسئولين في الوزارة، بالاضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.

واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والاسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، وذلك في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.

وأكدت نيفين القباج أن الربط الشبكي يهدف لارسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تضع معاييرا لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.

وأشارت نيفين القباج إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط وفقا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

_مودة يُطلق مبادرة جديدة:-

شهد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء الماضى اطلاق أولى فعاليات تدريبات مودة للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن، واللائي تم تجهيزهن من خلال مبادرة "دكان الفرحة" التي ينفذها صندوق تحيا مصر، حيث سيتم تدريب 120 متدربا من خلال ورشتين عمل، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويستهدف المشروع تنفيذ 4 تدريبات حتى نهاية الشهر الجاري بمحافظات الوادي الجديد، والبحيرة، والفيوم، لاجمالي ٢٤٠ متدربا مع الحرص على توفير أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بتلك اللقاءات التدريبية.

_ إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات:-

أعطت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشارة إطلاق مشروع الجمعية الشرعية الرئيسية لتيسير زواج الفتيات بمحافظة الجيزة، والذي يقام تحت شعار " فرحتهم فرحتنا".

وتتكفل الجمعية الشرعية الرئيسية بتجهيز ١٠٠ فتاة من اليتيمات والأولي للرعاية،حيث تقوم بتجهيز الفتيات من أجهزة كهربائية ومفروشات، وكل ما يتعلق بتجهيز الفتاة.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي تجهيزات زواج الفتيات، ثم أعطت إشارة إطلاق التريللات حاملة تجهيزات الفتاة إلي منازلهم.

_ عرض تجربة مصر لحماية الاطفال بلامأوي:-

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بعرض تجربتها الناجحة بشأن برنامج "حماية الأطفال بلا مأوى" في المؤتمر الإقليمي بعنوان "عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي نظمته منظمة العمل الدولية.

_ تطويرصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية:-

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع مجلس ادارة صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حضور كل من الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني.

وأثنت القباج على جهود أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة لما أبدوه من عطاء ومن مرونة وتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفة خاصة أثناء أزمة فيروس كورونا المُستجد.

_ تعزيز قيم وممارسات المواطنة:-

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ خطة "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" في ٤٤ قرية بمحافظة المنيا، حيث وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون مع ثماني جمعيات أهلية وهي (صناع الحياة – الهيئة القبطية الإنجيلية – الأورمان – الجزويت والفرير – الأسر المسلمة – السامري الصالح – الخبر السار – بناء للتنمية)، وذلك بهدف تنفيذ الخطة.

_ تمويل دار مسنات كفيفات جمعية النور والامل:-

وفي إطار توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة " عطاء " بتخفيف العبء عن كبار السن من الكفيفات وتقديم كافة سبل الدعم والحماية الاجتماعية لهم، وقع الصندوق بروتوكول تعاون مع جمعية النور والأمل لرعاية الكفيفات، وذلك بحضور عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق ومها حسنين علي هيكل رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من المسؤلين من الطرفين، وذلك للمساهمة في تشغيل دار مسنات كفيفات جمعية النور والامل.

ويهدف توقيع البروتوكول الي توفير مأوى كريم للكفيفات من متعدي سن الستين نظرا لوجود العديد منهن من فاقدي الرعاية الأسرية أو عدم وجود مسئولين عنهن لرعايتهن.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد دار مسنات كفيفات على مستوى جمهورية مصر العربية، مما جعل جمعية النور والامل لرعاية الكفيفات تقوم بإنشاء دار لهن حتى يتم رعايتهن صحيا واجتماعيا ونفسيا.