أورنج تحقق أحلام الموهوبين بإنتاج أغنية لـ 4 شباب.. اعرف تفاصيل خدمة "لوموهوب"

رفعت أورنج شعار مساندة الموهوبين في تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات التى يحتاجونها ليس في عالم الاتصالات فقد، بل في تحقيق أحلامهم المختلفة، لذا انتجت أورنج أغنية لـ 4 شباب موهوبين ضمن خدمة "لوموهوب". أورنج

وقال أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، " "قربنا لبعض بيخلينا حاجه واحده..بيطمنا وبيدينا أمل لبكرة". وقال أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، " "قربنا لبعض بيخلينا حاجه واحده..بيطمنا وبيدينا أمل لبكرة". اقرأ أيضًا.. أورنج توفر نظام الكينج بأكثر من باقة.. "اختار اللى يناسبك"

وأضافت "أورنج حققت حلم أربع شباب موهوبين كان نفسهم يغنوا والناس تسمع صوتهم وانتجتلهم أغنية جديده من كلمات نصر الدين ناجي، الحان وتوزيع أحمد فرحات، ميكس وماستر خالد سند"، وهنأت الشباب، "مبروك لمصطفي أبو رواش، أحمد المغيني، عمر شعبان، ساندي مراد



ويجدر الإشارة إلى أنه للاشتراك في خدمة "لو موهوب" لابد طلب #37#.



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