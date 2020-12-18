"كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة"..ماذا قالت الحكومة عن رئاسة عبد العال لبرلمان 2015

شهد الأسبوع الأخير من برلمان 2015 كلمة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة ختام دور الانعقاد السادس، وجه خلالها "التهنئة للدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها فى إتمام الانتخابات النيابية، قائلاً: أن هذا النجاح يؤكد استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة".
كما هنأ عبد العال، النواب الفائزين فى الانتخابات، قائلاً: "أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال الجماهير"، ثم وجه رسالة لمن لم يحالفه الحظ قائلاً: "نحن أبناء الوطن وفى خدمته فى أى موقع خارج المجلس أو داخله".
كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية كلمةً بهذه المناسبة نقل خلالها تقدير الحكومة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافةً، لجهود مجلس النواب خلال الفصل التشريعى المنقضى ، والتى وصفها بالجهود الوطنية الخالصة.
وأردف : "أؤكد سعادتى الغامرة أن تتاح لى فرصة تمثيل الحكومة بهذا المجلس ذى التاريخ الحافل المجيد لأشهد جهود دولتكم والأعضاء الموقرون ودوركم التشريعى والرقابى، ولقد حرصت وكل زملائى الوزراء ونوابهم بكل ما وسعنا الجهد واتسع الوقت على التواجد الدائم بجلسات مجلسكم الموقر ولجانه".
ووجه الوزير التهنئة إلى الدكتور على عبد العال بمناسبة فوزه فى الانتخابات قائلاً: "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة"، و أضاف: التهنئة موصولة للنواب الموقرين الذين فازوا بثقة شعب مصر العظيم، متمنياً لهم التوفيق فى الفصل التشريعى القادم، كما توجه بالشكر للنواب الذين لم يوفقوا فى الانتخابات قائلاً: أديتم دوركم الوطنى بجد وإخلاص وتفانيتم لخدمة مصر وشعبها ولا شرف بعد ذلك، وكذا الشكر إلى وكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، ورؤساء الهيئات البرلمانية، كما توجه بخالص الشكر للمستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، ونائبة المستشار أحمد المهدي، والأمانة العامة للمجلس.
وفى ختام الجلسة وإعمالاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بفض دور الانعقاد أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب ( 2015/ 2020) متمنياً النجاح والتوفيق للمجلس المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة"..ماذا قالت الحكومة عن رئاسة عبد العال لبرلمان 2015 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.