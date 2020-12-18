"كنتم نبراس علم وقيمة وطنية قديرة"..ماذا قالت الحكومة عن رئاسة عبد العال لبرلمان 2015

شهد الأسبوع الأخير من برلمان 2015 كلمة من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمناسبة ختام دور الانعقاد السادس، وجه خلالها "التهنئة للدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها المعنية على نجاحها فى إتمام الانتخابات النيابية، قائلاً: أن هذا النجاح يؤكد استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية والتطوير فى ظل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة".

كما هنأ عبد العال، النواب الفائزين فى الانتخابات، قائلاً: "أمامكم مسئوليات كبيرة وعظيمة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال الجماهير"، ثم وجه رسالة لمن لم يحالفه الحظ قائلاً: "نحن أبناء الوطن وفى خدمته فى أى موقع خارج المجلس أو داخله".