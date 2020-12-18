النائب حسانين توفيق يكتب.. تحية لوزير التعليم العالي

قبل أيام طالعت خبرا في المواقع والصحف المختلفة مفاده أن وزارة التعليم العالي اعتمدت برنامجا لتنفيذ ٢٥٠ ندوة بالجامعات لرفع قيم الانتماء، والحقيقة أنني سعدت كثيرا لقراءة هذا الخبر، وأذكر أنني سبق وتحدثت وناديت كثيرا بأهمية الإعلاء من قيمة الانتماء لدى أبنائنا طلاب الجامعات، بأعتبارهم الجهة المستهدفة في الأساس مما يعرف بحروب الجيل الرابع والتي من بين أهم أهدافها زعزعة قيمة الانتماء لدى الأجيال الشابة والتشكيك في أي شئ وكل شئ، حتى يصبح الفرد في النهاية مجردا من انتمائه لوطنه.

الدول من حولنا تفعل الكثير للحفاظ على قيمة الانتماء للوطن، وحماية شبابها من الوقوع فى الفخ الذي تنصبه الدول والجهات المعادية، نحن ندرك مثلا أن الحرب التي يديرها أهل الشر ضد مصر قائمة فىي الأساس على التقليل من قيمة أي إنجاز وطني، والسخرية منه واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل الوصول لهذا الغرض، حتى نصل في لحظة معينة إلى تثوير هذه الكتلة الحية من أبناء الوطن ضد الوطن نفسه، وتحويل شباب الأمة إلى معاول الهدم بدلا من البناء، فيهدم الوطن فى النهاية بيد أبناءه وبدون أي تدخلات خارجية مباشرة.

تزامنًا مع إحتفالات اليوم العالمي للغة العربية إشادة بمباردة "اتكلم عربي".. تحافظ على الهوية وتربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم