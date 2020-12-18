عاجل.. كاف يعتبر منتخب الشباب منسحب ويعتمد فوز تونس

رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالاشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر و تونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

إلغاء مباراة منتخب الشباب

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعدها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.