7 صنايع بعيون مغلقة .. «الشيخ مصطفى» كفيف ببصيرة صقر

جدة - نرمين السيد - الإرادة والعزيمة أمران لا يجتمعان فى شخص إلا وحقق ما تمنى بأقل ما أوتى من إمكانيات، لكن مع الشيخ مصطفى الأمر كان استثنائيا، فالرجل فاقد البصر لم يترك مجالا إلا ودخله وتعلم منه وعلم الناس فيه، وهو ما استجلب الفخر والإعجاب لدى كل من عرفه.





الشيخ مصطفى فاروق إمام تحدى فقدانه للبصر، واعتمد على بصيرته للسير فى طريق العمل حتى أتقن صيانة أجهزة الكمبيوتر وفكها وتركبيها.

الشاب الكـفيف يروى قصته الصعبة، التى بدأها منذ فقدانه البصر عام 2000 نتيجة مرض "مياه بيضاء"، ويكشف خلال حواره لـ "دوت الخليج" كيف أصبح متقنًا لتصليح أجهزة الكمبيوتر ودور عائلته فى هذه المسيرة. وأشار إلى أنه ولد فى قرية ديمون التابعة لـ محافظة الفيوم، ويبلغ من العمر 45 سنة، فقد بصره بالكامل منذ 20 عاما نتيجة مرض مياه بيضاء على العين وبعد ذلك فقده تماما بعد إجراء عدد من العمليات، لكنه رضى بقضاء الله. وذكر أنه لم ير النور حتى منذ فقدانه للبصر، لكن أسرته شدت من أزره وجعلته قويا، مشيرا إلى أنه تسلح بالإرداة القوية لأنه كان مؤمنًا بأن "الإرادة نصف النجاح" ومن هذه المقولة بدأ مشواره بعد فقدان بصره، وأضاف أنه اتجه لتصليح أجهزة الكمبيوتر وفكها وتركبيها فضلًا عن تنظيفها، وتمكنت من الحصول على محل بجوار المنزل. وتابع: "أنه لا يحب الجلوس فى المنزل دون عمل، فكل هذه الأمور فعلتها من أجل الإحساس بالشعور بأننى أستطيع فعل كل شئ كما يفعله الأصحاء الذين يرون بأعينهم ولا يمنعهم الظلام". وأكد أن متعته فى العمل وإصلاح الأجهزة، فالكل فى المنزل يساعده ويعتمد عليه فى جميع الطلبات المنزلية، وأوضح أن لديه 4 أبناء حريص على تعليمهم، كما جعلوه متحمسا للحياة تاركا ما حدث له وراء ظهره.

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