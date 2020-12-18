المجلس القومي للمرأة يشكر النائب العام لأمره بدراسة الطعن على براءة متهمين "سيدة الكرم"

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوي النائب العام والذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم".

وأمر النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وامتنانها لقرار النائب العام العادل والمنصف، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ علي حقوقها.

وأشارت إلى أن المجلس على أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيدة الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالاً لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لسنة 2018، وفقا للمادة رقم (7) بند 12 , 13، واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وابلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد على، حكماً ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "سيدة الكرم" بمركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وشمل الحكم كل من "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابى بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.