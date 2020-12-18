الطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنائب العام حول استغلال مطرب شعبى لطفله

أدان المجلس القومى للطفولة والأمومة واقعة استغلال طفل من قبل والده وهو مطرب شعبي، وذلك بنشر فيديوهات مسيئة على منصات مواقع التواصل الاجتماعى وفى هذا الصدد يعلن المجلس عن اتخاذه كافة الإجراءات اللازمة حيث تقدم المجلس ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أنه تم رصد قناة على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" تتضمن نشر فيديوهات بها إساءة وبث للعنف بين الأطفال بالإضافة إلى نشر الصفحة الخاصة بالمطرب على فيس بوك، بالإشارة إلى بث مهرجان غنائى بعنوان خادش للحياء العام سيكون بطله الطفل نفسه موضوع الفيديوهات، وذلك مما آثار استياء شديد من هذه الأفعال غير المقبولة.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وأن استغلال الأطفال فى عمر الزهور بهذه الطريقة المسيئة هو أمر غير مقبول ويتضمن تعريض اطفال للخطر ويهدد تنشئتهم وأخلاقهم. واعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية.
وأضافت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن استغلال الأطفال من أجل التربح والشهرة هو أمر مخالف لأحكام قانون الطفل وبما فى شأنه تعريض طفل للخطر، ومخالف لحكم المادة 291 من قانون العقوبات المصرى فيما يتضمنه من حظر المساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادي، بالإضافة إلى قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
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