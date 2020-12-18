القباج لذوي الاحتياجات الخاصة من قلب الأهرامات: أحبكم

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، رسالة، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، من قلب الأهرامات، حيث حملت الرسالة إشارة بيدها معناها«أحبكم»، وذلك على هامش مشاركتها في مسيرة "مصر من أجل إدماج ذوي الإعاقة"، والتي أقيمت صباح اليوم بمنطقة الأهرامات.

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،صباح اليوم الجمعة، في مسيرة رياضية أقيمت بمنطقة الأهرامات تحت عنوان "مسيرة مصر من أجل إدماج الأشخاص ذووي الإعاقة"، بتنظيم من وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تضمنت فعاليات المسيرة حفل تضمن فقرات فنية وموسيقية قدمها مجموعة من الطلائع، أعقبها كلمات ترحيبية من كل من وزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، واختيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومايكل حداد سفير النوايا الحسنة الإقليمي للعمل المناخي، بحضور راندا أبو الحسن الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ، و عدد من قيادات الوزارة، والمهندسة أمل مبدي رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية، وحياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية.

وشارك بالمسيرة مجموعات من الرياضيين من ذوى القدرات والهمم القادرين باختلاف، ومجموعة من النشء والشباب، في رسالة تؤكد على دمج أصحاب الهمم والقدرات الخاصة في مختلف البرامج والأنشطة، والإدماج من خلال التقنيات التكنولوجية المساعدة.

وفى كلمته، لفت الدكتور أشرف صبحي إلى رؤية تطوير الدولة المصرية بكافة جوانبها ومن أهم عناصر التطوير والاهتمام تمثلت في المرأة والشباب وذوي القدرات والهمم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه من خلال آلياتنا بوزارة الشباب والرياضة، واللجنة البارالمبية، والاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، وبرامج التنمية الرياضية يُسعدنا أن نتعاون مع جميع الجهات في دعم ورعاية أولادنا من ذوى القدرات والهمم، مشيرًا إلى قدرتهم على تحقيق الإنجازات في شتى المجالات.