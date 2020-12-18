انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على شروط الحصول على “بدل البطالة” وفقا لقانون التأمينات الجديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شروط الحصول على “بدل البطالة” وفقا لقانون التأمينات الجديد، حيث تعمل الدولة المصرية على إيجاد حلول لبعض المشكلات التي قد تواجه المواطنين وذلك من خلال الإمكانيات المتاحة، ولهذا قام مجلس النواب بإقرار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ولهذا يقوم موقع مصر فايف بنشر الأوراق المطلوبة لحصول المتعطلون عن العمل على بدل بطالة في مصر.

علما بانه يتم تطبيق هذا القانون على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة في كل من القطاعين العام والخاص، ويعد الهدف الأول من إقرار هذا القانون هو توحيد كل قوانين التأمينات الاجتماعية تحت مظلة قانون واحد يخدم جميع الفئات.

ويوفر قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا الهامة كالتأمين على البطالة (أو بدل البطالة) للمتعطلين عن العمل، واليكم أهم الأوراق والإجراءات المطلوبة للحصول على بدل البطالة، وهي الاتي:

شهادة قيد من مكتب العمل التابع له طالب بدل البطالة، تفيد تسجيل المؤمن عليه في سجل المتعطلين بالمكتب (على ان كان التسجيل في الأسبوع الأول من تعطله).

بعد بحث الحالة تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسليم المؤمن عليه بطاقة صرف بدل البطالة (في حال كان يستحق).

يقوم طالب بدل البطالة بتسلم بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الاولي المستحقة من البدل.

تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوقف صرف بدل البطالة في حال كان المؤمن عليه له نصيب في معاش شهري، كما يتم وقف الصرف أيضا عند الالتحاق بأي عمل أو مهنة وتقاضي راتب.

ويذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد أعلن عن انفاض وتراجع معدل البطالة في مصر وذلك بنسبة 7.3% (في الربع الأول من العام الجاري 2020)، وذلك حيث تم تسجيل معدل بطالة بنسبة 7.8% في بداية ذات العام، كما أكد الجهاز ان قوة المعل بلغت حوالي 28.171 مليون فرد، أي بارتفاع 5.6% إذا ما قورن بالربع السابق.

ويعود هذا الانتعاش الى عودة الحياة اليومية لطبيعتها، بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية المشددة الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا من قبل الدولة.

أقرأ أيضا:

لتحسين دخلك.. قرض السيارة وتسهيلات جديدة يقدمها البنك الأهلي و7 بنوك أخرين

التأمينات الاجتماعية: استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات بدلا من الطرق التقليدية

خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة.. إجراءات هامة عليك معرفتها