وكيل أوقاف المنوفية يفتتح مسجد السادات بالبتانون

افتتح الدكتور كمال السباعي، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، اليوم، مسجد السادات بالبتانون التابعة لمدينة شبين الكوم، بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ احمد عبدالمؤمن مدير المديرية. وألقى الدكتور كمال فوزي السباعي، خطبة الجمعة بعنوان "الوقاية خير من العلاج"، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، داخل المساجد.

كان الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، افتتح الجمعة، مسجد الرضوان بمدينة قويسنا، على تم إعادة تجديده بالجهود الذاتية، نيابة عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وقال الشيخ أحمد عبدالؤمن، إن العالم كله لجأ لأسلوب الدين الإسلامي في محاربة الأوبئة، وطبق ما يسمى الآن بالحجر الصحي، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال " إذا وقع الطاعون في أرض فلا تدخلوها". وأشاد عبد المؤمن بما لمسه من التزام المصلين بمسجد الرضوان بالإجراءات الاحترازية، وشدد على ضرورة الالتزام بذلك، حتى لا تحدث أي عدوى تؤدي إلى غلق المساجد مرة أخرى. وأثنى مدير مديرية المنوفية، على الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، من أعمال تطهير للمساجد، وأن تظل مفتوحة؛ لتؤدى فيها الصلوات المفروضة. وحرص وكيل أوقاف المنوفية، على تفقد المسجد والإنشاءات التي تمت به، بصحبة المهندس محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، ووكيل أوقاف قويسنا، والشيخ محمد السروجي إمام المسجد.

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