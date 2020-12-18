«مستقبل وطن» يطلق «شتاء دافىء» بمدينة الجيزة

أعلن حزب مستقبل وطن، أمانة الجيزة، بدء تنفيذ حملة " شتاء دافئ"، انطلاقا من المجتمعى للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة.

وقال هاني درويش، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمدينة الجيزة، إن أمانة الحزب بمدينة الجيزة بقيادة المستشار جمال راجح بدأت تنفيذ الحملة التي أطلقها حزب مستقبل وطن، تحت شعار "شتاء دافىء"، بتوزيع بطاطين عالية الجودة على الأهالي، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجاً من خلال قاعدة البيانات، التي تم حصرها على مدار الفترة الماضية.

أضاف هاني درويش، أن المرحلة الأولى للحملة استفاد منها ٢٧٠ أسرة من سكان عزبة الصعايدة وشارع 10 بالشياخة الرابعة بمنطقة شارع البحر الأعظم، موضحاً أن شهر يناير المقبل سيشهد إطلاق المرحلة الثانية من الحملة والتي تستهدف توفير 500 بطانية لتوزيعها على سكان عدد من المناطق بدائرة مدينة الجيزة.

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يأتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار الفعاليات والمبادرات التي ينظمها حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة".