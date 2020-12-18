صور .. وزير السياحة بـ«الزى الرياضى» وسط مسيرة ذوى الإعاقة بأهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - استضافت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الجمعة، مسيرة "مصر من أجل إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة" حيث أكمل اليوم حوالى خمسين من الرياضيات والرياضيين المصريين القادرين باختلاف المسيرة، وذلك من أجل تسليط الضوء على أهمية التقنيات المساعدة فى توسيع آفاق الاستقلالية والمشاركة العامة لذوى الإعاقة فى مصر.





رافقهم فى المسيرة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحترف رياضات التحمل وسفير النوايا الحسنة للدول العربية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى مايكل حداد، وأشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم. وأعرب الدكتور خالد العنانى، عن سعادته باستضافة هذه المسيرة اليوم، فى منطقة أهرامات الجيزة لنؤكد على حرص مصر بما تملكه من أهم معالم التراث الثقافى العالمى لإتاحته للإنسانية جمعاء دون أية حواجز، مضيفا أننا لا ننظر للسياحة الدامجة لذوى الإعاقة باعتبارها واحدة من المنتجات السياحية الأساسية فحسب ولكن كمسؤولية أدبية والتزام بشمول المصريين كافة، بل ومن كل أنحاء العالم للتمتع بما أنتجته أقدم وأعرق حضارات العالم.

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