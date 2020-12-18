عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائرى الأوسطى الأعرض فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قام بجولة تفقدية، اليوم الجمعة، لعدد من المحاور الجديدة، خاصة الطريق الدائرى الأوسطى الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر، وهو أعرض طريق بالشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "يصل الطريق فى أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارة لكل اتجاه، ويقع فى منطقة متوسطة بين الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى والطريق الدائرى الإقليمى".

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدائرى الأوسطى، يخدم جميع محافظات الوجه القبلى والبحرى ومدن القناة، ويربط المدن الجديدة على جانبى الطريق فى شرق وغرب القاهرة، مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر.

كما تم تصميم الطريق طبقا للمواصفات العالمية للطرق، ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعيلية الزراعى، أنشاص، القاهرة بلبيس، القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، القاهرة السويس، طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبوراً بنهر النيل، وصولا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، طريق القاهرة الواحات، طريق الإسكندرية الصحراوى، محور الضبعة، بهدف تخفيف الازدحام المرورى، والضغط على شبكة الطرق الحالية، خاصة على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، فضلا عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به، بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.

وقد توقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية، ليناقش العاملين عند إحدى المواقع على طريق الدائرى الأوسطى، لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذى الراهن للإنشاءات.

كما شدد الرئيس السيسى على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، للانتهاء من الأعمال، طبقاً لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.