القومى للأمومة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مطرب شعبى لاستغلاله ابنه

جدة - نرمين السيد - وأعلن المجلس فى بيان له، اليوم الجمعة، اتخاذه جميع الإجراءات اللازمة. وأوضح أنه تم التقدم ببلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب المستشار حماده الصاوى النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

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